「結婚は人生設計にありませんでした」少女時代のティファニーが夫とのラブストーリーを明かした。【画像】ティファニー、夫との濃厚キス6月15日に韓国で放送されたバラエティ番組『いや、でもマジで！』（原題）には、ティファニーと女優のキム・イェウォンがゲスト出演した。（写真提供＝OSEN）ティファニーこの日、愛犬とともに登場したティファニーは「ボクチャは夫の愛犬です」と紹介し、「私とは初めての地上波デビューです