BOYNEXTDOORが、1stフルアルバム『HOME』で日本でも圧倒的な存在感を示している。6月16日に発表されたオリコンによると、BOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』は日本発売初週で約15万9000枚を売り上げ、「週間アルバムランキング」1位を獲得した。【話題】BOYNEXTDOOR、志尊淳をメロメロにこれによりBOYNEXTDOORは、2ndミニアルバム『HOW？』を皮切りに、3rdミニアルバム、4thミニアルバム、そして今回の1stフルアルバムまで、オ