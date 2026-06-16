セブン‐イレブン・ジャパンは、おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入すると、対象ドリンク1本分の価格を値引きするキャンペーンを6月22日から6月26日までの5日間限定で実施する。同キャンペーンでは、対象のおにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入すると、対象ドリンク1本分の価格がレジで自動的に値引きされる。レシート発券によるクーポン配布ではなく、その場で割引が適用される。〈対象ドリンクは「綾鷹 950ml」「ヘルシ