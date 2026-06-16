【葛城リーリヤ-白線-】 12月 発売予定 価格： 24,200円（通常版） 27,500円（DX版） コトブキヤは、フィギュア「葛城リーリヤ-白線-」を12月に発売する。価格は通常版が24,200円。また、コトブキヤショップ限定品のDX版は27,500円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりスウェーデン出身のアイドル「葛城リーリ