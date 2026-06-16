【ぬい用エアーソファー】 6月24日～ 順次発売 価格：1回400円 「ぬい用エアーソファー」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぬい用エアーソファー」を6月24日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、ぬいぐるみ用のエアソファー。カラフルな見た目で、身長約150mm/腹囲約240mmまでのぬい