◆米大リーグカブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦で劇的なサヨナラ勝ちをした。１点を追う９回に先頭だった鈴木誠也外野手（３１）の四球を起点に、試合をひっくり返した。１点を追う９回に無死満塁で途中出場のラミレスが左前適時打を放って誠也が生還して同点。最後は無死満塁でショーが押し出し四球を選んだ。「４番・指