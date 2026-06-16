【CAMSHOPポップアップストア】 会期：6月11日～6月24日（※最終日は16時閉場） 会場：京王百貨店新宿店 5階 イベントスペース （〒160-8321東京都新宿区西新宿1-1-4） 「軽ジムニー ウェットティッシュケース」 ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」を展開するフェイスは、東京都新宿区の「京王百貨店新宿店」にて、ジムニーグッズを