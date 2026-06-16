歌手の西川貴教が１６日、都内で「ペットにも腸活！ヒルズサイエンス・ダイエット新商品発表会」に出席し、食事の意識について語った。ペットフードブランド「ヒルズ」のイベント。ペットへの食事について「お肉とかお野菜とか加工する前のものをあげるようにしている」と明かし、自身の食事についても「なるべく形のあるものを普段から食する。そうすることで腸を最後まで動かすとという意識を持っています」と力説していた