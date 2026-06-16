女子サッカーＷＥリーグのアルビレックス新潟レディースに所属する、元なでしこジャパンのＦＷ川澄奈穂美（４０）が、雰囲気ガラリな近影を見せた。川澄は１５日にＮＨＫ総合で放送された北中米Ｗ杯のデイリーハイライト（午後７時半）に出演。９８年フランスＷ杯で日本初ゴールを挙げた中山雅史氏、タレント・山之内すず、元日本代表の福西崇史氏と日本対オランダ戦を振り返った。「川澄さんといえば、２０１１年女子Ｗ杯優