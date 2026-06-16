歌手の西川貴教が１６日、都内で「ペットにも腸活！ヒルズサイエンス・ダイエット新商品発表会」に出席した。ペットフードブランド「ヒルズ」のイベント。「ペット腸活オフィサー」に就任した西川は「これからは人間のみならずペットの生活や安心も提供できるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。２匹の犬を飼っているが、ペットを飼う上で大切にしていることを問われると「寝る前のルーチン」と回答。「寝る前にお