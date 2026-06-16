【グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット】 11月 発売予定 価格：9,900円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット」を11月に発売する。価格は9,900円。 本商品は「創彩少女庭園」シリーズで展開されている「ドレスアップボディ【M】」のCADデータを拡大再設計し、シンプルながら良