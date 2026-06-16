俳優の福士蒼汰が１６日、都内でデル・テクノロジーズのブランドアンバサダー就任発表会に出席した。福士はダークグレーのセットアップでビジネスマン風の装いで登場。新製品のモバイルノートパソコン「ＸＰＳ１３」を手に取り、「テクノロジーの力でビジネスや学びなどに挑戦する人を応援する企業と伺っている。僕自身も挑戦することは大好きで、言語の勉強などをやっているので、使っていただく皆様の応援ができたら」とアン