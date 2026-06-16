（C）2026「免許返納!?」製作委員会 舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（６月19日全国公開）西野七瀬によるナレーションで主人公・南条を紹介する映像と、THE ALFEE書きおろし主題歌「Crossroad‐愛の免許返納‐」のカラオケ風リリックビデオが16日、公開された。【動画】映画『免許返納!?』特別ナレーション映像＆主題歌カラオケ風リリックビデオ南条弘のマネージャー川奈舞を演じる西野七瀬のナレーショ