新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」にて、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した最新話を６月13日（土）より配信開始した。番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が。そんなまちゃまちゃは、千葉県で美容室を営む両親のもとに生まれ、親の反対