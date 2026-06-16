『移動自動車博物館』という位置付け6月15日、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）において、欧州車を対象としたミーティング『ミラフィオーリ2026』が開催された。2011年9月に第1回が開催され、今年で16回目を迎えた。【画像】愛・地球博記念公園に欧州車約250台が集結！今年で16回目を迎えた『ミラフィオーリ2026』全12枚本イベントを主催するチンクエチェント博物館のイベントは『移動自動車博物館』と位置