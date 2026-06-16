2026年6月4日(水)～2026年9月27日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣では、ランチとディナータイムに｢京の夏祭りハーフビュッフェ｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、平日のディナーに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理、夏祭りをイメージたお料理も登場します。さっそく取材してきたので