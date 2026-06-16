建設工事現場での労働災害を防ごうと、富山労働局はきょう高岡市で会議を開き、関係機関などと連携して対策に取り組むことを確認しました。富山労働局が開いた「建設工事関係者連絡会議」には公共工事の発注元となる県と市の関係機関などから18人が出席しました。富山労働局のまとめでは去年、県内で労働災害で亡くなった人は前の年から2人多い14人で、このうち建設業は7人と半数を占めます。また、去年1年間で建設業の労災では140