2026年6月9日(火)より、ハーゲンダッツ バー “洋梨＆ミルク”が期間限定で発売!洋梨の果汁・果肉25％使用しみずみずしく爽やかな味わいの洋梨と濃厚でコクがたっぷりのミルクアイスクリームを組み合わせた夏にぴったりな新作ハーゲンダッツです。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪ ジューシーで爽やかな洋梨♪ 価格: