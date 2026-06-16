きょうの県内は朝から広い範囲で晴れています。日中は気温が上がりますが、夕方以降は湿った空気の影響で雲が多くなりそうです。県内はきょう、高気圧に覆われ昼過ぎまでは各地で晴れる見込みです。午前11時までの最高気温は氷見市で26.4度、富山空港で26.1度など、県内10の観測地点のうち6か所で気温が25度以上の夏日となっています。日中の最高気温は富山市で27度、高岡市伏木で25度まで上がる予想です。一方、夕方以降は湿った