PEACH JOHNが、名画をモチーフにした人気シリーズ「巨匠のブラ」の最新作を2026年6月17日に発売する。今回は江戸時代後期を代表する浮世絵師・喜多川歌麿の美人画「ポッピンを吹く女」をテーマに、浮世絵の世界観を現代のランジェリーへと落とし込んだ。【写真】PEACH JOHN 巨匠のブラ「歌麿チェック」「巨匠のブラ」は、「巨匠たちの名画を現代のランジェリーに落とし込んだら？」という発想から誕生したシリーズだ。これまで