サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組が行われ、サウジアラビアとウルグアイが引き分けた。サウジアラビア１―１ウルグアイウルグアイが終盤に追いつき、勝ち点１をつかんだ。序盤から主将のバルベルデを中心に攻めたが決定力を欠き、８０分にＭ・アラウホがようやくゴールネットを揺らした。サウジアラビアは４１分、ＣＫからアムリがこぼれ球を押し込んで先制したが