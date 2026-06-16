クマの目撃が相次いでいる黒部川河口付近でけさ入善町側の地域で目撃がありました。正午前に緊急捕獲が行われ、クマは駆除されたとみられます。入善町によりますときょう午前4時半ごろ入善町芦崎地区の海沿いの堤防近くで、クマ1頭が朝日町方向へ歩いていくのが目撃されたということです。さらに午前11時20分ごろ、芦崎漁港近くで作業員が堤防を登っていたクマ1頭を目撃しました。現場を取材しているKNBの記者によると、正午前に緊