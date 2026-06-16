＜16日（火）の天気＞梅雨前線は種子島・屋久島付近にのびて、ゆっくりと北上中です。沖縄・奄美や九州南部では前線周辺の湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっています。午後も急な激しい雨に注意が必要です。九州北部や四国も雲が多く、にわか雨がありそうです。一方、北海道や本州付近は高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。夏至に近づいているため、日照時間が長く強い日差しが照りつけるでしょう。気温も上が