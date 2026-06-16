SKE48¤Î¥Á¡¼¥àK?¤¬¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü6·î16Æü(²Ð)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥àK?¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ð±éÍ½Äê¤Î±üÌî¿´±©¡¢¹ÓÌîÉ±Éö¤¬¡¢ºòÈÕ¤è¤ê¹ÓÌî¤Ë¹ø¤ÎÄË¤ß¡¢±üÌî¤ËÂ­¼ó¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ë¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø±é¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ½ê¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿