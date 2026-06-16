音楽プロデューサーの松尾潔氏が16日までにXを更新。自衛隊志願者に関する立憲民主党の古賀千景参院議員の発言について私見を述べた。松尾氏は「『自衛隊に行く子、経済的に厳しい』立憲・古賀氏が発言、直後に撤回」との見出しが付けられた記事を引用。「自衛隊そのものには懐疑的な立場だ」と前置きした上で、「しかし、その志願者を『経済的に厳しい人たち』と一括りにするような見方には賛同できない」との立場を示した。古賀