モデル長谷川理恵（52）が16日、インスタグラムを更新。フォロワーの間でもよく知られた愛犬との別れを報告した。長谷川は愛犬「謝謝」の写真をアップし「最愛のバディ謝謝が旅立ちました6月12日午前0時15分20歳3ケ月」と報告。「最期の最期までかっこいい子でしたモヒカンなロックな一生でした最期身体が動かないのに何度も起きあがろうとしました見守る息子に見とけよ、刻んでおけよと言わんばかりに尊い存在最高