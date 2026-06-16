エプロン姿のシニア犬が、お肉を見つめながらブルブルと縦揺れ…思わず二度見してしまう動画がInstagramで話題を集めています。【動画】エプロン姿で、プルプル縦揺れする犬さん投稿したのは、飼い主の「먹순이 미엘｜犬連れ韓国旅行🇰🇷」さん（@miel1220__）。動画には、13歳のシニア犬・みえるちゃんが、お友だちの膝に前足を乗せた状態で、縦に揺れながら一点を見つめ続ける様子