営業職のAさんは、猛暑のなか外回りの仕事をして毎日大量の汗をかいています。熱中症対策のため、自動販売機でスポーツドリンクや炭酸飲料を買ってこまめに水分を摂り、1日に2リットル近くジュースを飲むことも珍しくありませんでした。【写真】「氷をガリガリ」がやめられない…謎の氷食症とはそんなある日、Aさんは異様な喉の渇きと強い疲労感に襲われます。「もっと水分をとらないと倒れてしまう」と感じたAさんは、さらにスポ