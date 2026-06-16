新型ハリアーどんなモデルに？トヨタ「ハリアー」が改良モデルを投入すると伝わり、早くも注目が集まっています。販売店でも期待の声が寄せられており、現場ではモデル刷新への関心の高さがうかがえます。1997年の初代から続くハリアーは、都会派SUVというカテゴリーを築いた存在です。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアーCG」を画像で見る（42枚）2代目、3代目と進化し、2020年に現行4代目が登場しました。コロナ