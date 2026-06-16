私（チカ、30代）は米農家の義両親からお米をもらう代わりに、農作業や家事の手伝いなどをしてきました。年々義実家の手伝いが負担になってきた私は義実家に行くことすら億劫になっています。そんなある日、義実家で晩御飯を食べていると義父（イサム、70代）が酔った勢いで義実家近くに土地を買ったと言い出したのです。戸惑う私を見た義母（クミコ、70代）が「いきなり同居ではなく近所から」とフォローしますが、そういう問題で