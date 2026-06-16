ハンセン病について正しく知ってもらおうと、岡山県庁でパネル展が開かれています。 【写真を見る】「自分ごととして考えて」ハンセン病問題を知るパネル展岡山県庁1階に約30点を展示【岡山】 国によって強制収容される様子を記録した写真やハンセン病問題を絵で分かりやすく伝えるパネルなど、約30枚が展示されています。 国の誤った強制隔離によって、入所者やその家族が差別、偏見を受けたハンセン病問題の歴史を知っても