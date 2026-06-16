6月16日に放送された『風、薫る』（NHK総合）第57話では、安（早坂美海）が自身の間違いを認めた。 参考：『風、薫る』第58話、見習い生6人が学生生活最後に横浜へ出かけることになる 押しかけてきた太一（林裕太）の前で、安は自分の結論を話した。前回放送で安が語ったように「たいして話したことのない男の人の家に嫁いで、怖い姑がいるかもしれない賭け」をするくらいなら、今の暮らしを続けながら婿を取ってもいい。「