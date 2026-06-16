岡山県の優れた特産品を認定する、独自のブランド「晴れのめぐみ」の新たな認証商品を選ぶ審査会が、きのう（15日）開かれました。 【写真を見る】「晴れのめぐみ」の新たな認証商品決まる優れた特産品を認定する独自ブランドを全国へ発信【岡山】 岡山のフルーツを使った茶のゼリーや、 県産の薬草やハーブがブレンドされた入浴剤など、審査会には、県内の7事業者から9つの商品が出品されました。 「晴れ