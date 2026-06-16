旬の味覚さくらんぼを全国に届けようと、郵便局も今、発送作業に追われています。今年はさくらんぼの収穫量が増えたことで、さくらんぼゆうパック取り扱いは、前の年に比べ２割ほど増える見込みだということです。 【写真を見る】旬の味覚を全国へさくらんぼの発送作業がピークに収穫量3年ぶりに1万トン超え、郵便局の取り扱いも2割増に（山形市） 真っ赤な宝石ともいわれる山形の特産品、さくらんぼ。 山形市の山形