きょう開会した山形県議会6月定例会で、吉村美栄子知事は、県内で相次ぐクマの出没と被害について「県民の安全確保を最優先に強い緊張感をもって対応していく」とする考えを示しました。 これは、きょう開会した県議会6月定例会で吉村知事が述べたものです。今年は酒田市で男性がクマに襲われ死亡するなどクマによる人身被害が相次いでいて、危機感を示した形です。 ■過去最悪のペース 県内の今年のクマの目撃件数は400