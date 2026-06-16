海老原秀聡と菊地りおが、7番アイアンを徹底試打。全35モデルのロフト角を調査して見えた傾向について紹介する。【写真】最新アイアン35モデルのロフト角を一覧で紹介◇◇◇【海老原】今回試打した全35モデルの7番アイアンのロフトを一覧化すると、29度以下の「飛び系」が16モデル、30?31度の「バランス系」が10モデル、32度以上の「止まる系」が9モデルとなりました。【菊地】「飛び系」のモデルが圧倒的に多い。それだけアイ