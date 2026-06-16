1988年のツアー制度施行前も含めて、女子ゴルフの未勝利県は10もある。秋田、長野、石川、三重、奈良、和歌山、島根、高知、佐賀、そして意外だが、宮城もいまだにツアー優勝者が誕生していない。東北高と東北福祉大。宮城には多くの男女プロを輩出している強豪の高校と大学があるが、東北高OGの宮里藍、有村智恵、原江里菜、菊地絵理香、木戸愛らはいずれも県外出身者。抜群の受け入れ先があるのに、宮城出身のプロそのものが少な