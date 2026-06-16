雑誌『ALBA』の読者に向けて「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くのコメントが寄せられた中、4位に選ばれたのは実はお酒をあまり飲めないという河本結だ。【ランキング】初優勝した居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位【4位】河本結4位にランクインしたのは、「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初制覇を飾り、「リゾートトラスト