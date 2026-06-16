中学生の部活動を地域のクラブ活動へ移すいわゆる「地域移行」について県教育委員会はガイドラインの素案を示しました。学校の部活動と同じように教育的意義などを重視するクラブを「認定地域クラブ」として市町が認定する方針です。少子化や教員の働き方改革などを背景に中学校の部活動を地域のクラブ活動に移す動きが全国で進められています。去年12月、国が新たなガイドラインを策定したことを受け、県も独自のガイドラインづく