クルーズ船でやってきた海外の観光客に、JA県経済連が県産品の魅力をPRしました。鹿児島市のマリンポートかごしまに寄港したのは、外国人観光客など約2300人を乗せた「セレブリティ・ミレニアム」です。県産品の魅力をPRしようと、JA県経済連が生産量日本一で今が旬のパッションフルーツのソーダ割りと、生産量日本一を誇る「かごしま茶」をふるまいました。（観光客）「very good。パッションフル