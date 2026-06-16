広島市議会の6月定例会が開会しました。松井市長は会期中に、次の市長選挙への立候補を表明する見通しです。広島市は16日開会した広島市議会6月定例会に一般会計で3億4500万円余りの補正予算案を提出しました。広島城三の丸歴史館の工期延長に伴う増額費用2800万円などが盛り込まれています。会期は今月26日までです。松井市長はこの市議会で、来年春に見込まれる市長選挙への立候補を表明する見通しで、出馬すれば、広島市長とし