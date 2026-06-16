一般的なゴルフ場の練習場は1カゴあたり20〜30球がほとんど。アマチュアは限られた球数でスタートを迎えることになるが、国内シニアツアーでも、朝の練習場で球数制限のある試合がほとんどだ。5月に行われた「すまいーだカップ」は20球に制限され、距離も140ヤードまで。長いクラブは鳥カゴという状況だった。そこで藤田寛之がどんな練習をしてスタートするのか密着した。【連続写真】藤田寛之の独特なフィニッシュは鳥カゴでも健