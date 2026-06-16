国の名勝＝錦帯橋周辺で自転車を使った観光コースの整備を目指す岩国市の高校生が、錦帯橋周辺の竹林整備に取り組みました。岩国工業の生徒は課題研究の授業の一環で、市内をシェアサイクルで巡る観光コースの整備に取り組んでいます。コースのひとつとして目を付けたのが錦帯橋のおよそ500メートル上流にある竹林です。広さ1・2ヘクタールのこの竹林は、2004年からボランティア団体＝「美竹林ボラ