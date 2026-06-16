北海道神宮例祭・通称「札幌まつり」は６月１６日が最終日です。札幌市内では朝からみこし渡御が行われ、賑わいを見せています。午前８時半ごろ、札幌市中央区の北海道神宮を出発したのは、「札幌まつり」で知られる「北海道神宮例祭」のみこし渡御です。色とりどりの衣装を身にまとった参加者たちが、和楽器を演奏しながら４基のみこしと９基の山車とともに札幌のマチを練り歩いています。見に来た人は参加者に手を振ったり、写真