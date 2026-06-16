奄美地方では17日の夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、十島村にレベル4の土砂災害危険警報が出されました。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方では17日の夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで警報級の大雨となるおそれもあります。十島村にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されました。がけ崩れや土石流などに警戒し、危険な場所から離れください。17日の朝