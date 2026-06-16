米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ今大会で二人そろって初優勝を果たしたジーナ・キムとヤナ・ウィルソン（ともに米国）が40万1836ドル（約6435万円）ずつを獲得。それぞれ118→37位、101位→30位にランクアップした。日本勢最上位となる5位タイに入った渋野日向子&勝みなみチームと古江彩佳&