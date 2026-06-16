名古屋市の中川運河沿いに、ホテルやレストランなどを含む新たな賑わい施設がオープンします。 【写真を見る】名古屋の中川運河沿いに複合施設が誕生 ホテルやレストラン球技コートも ｢NAKAGAWA CANAL DOORS｣ 6月18日オープン 中川区の中川運河沿いに新たにオープンする「NAKAGAWA CANAL DOORS」。6月16日、オープンに先立ち内覧会が開かれました。 ホテル･レストラン･球技コートなどが一