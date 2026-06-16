米女子ツアーで2勝を挙げ、メジャー制覇も期待される竹田麗央。フェードヒッターである彼女の「飛んで曲がらないスイング」を、プロコーチの阿河徹が分析。我々アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】上体を開きながら下半身と一緒に回転竹田のフェードスイング◇◇◇僕らがゴルフを始めた頃とは異なる体の使い方で、大きな飛距離を生み出しています。改めてスイングを見ると、その動きには驚かさ