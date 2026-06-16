＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇15日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 米国女子は、次週にメジャー第3戦「KPMG女子プロ選手権」を控え、前哨戦ともいえる今大会は現地時間18日（木）に開幕。日本勢は13人が出場する。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリメジャー2戦目の「全米女子オープン」で17位タイに入り、先週のダブルス戦「ダウ選手権」では勝み