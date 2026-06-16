フルーツのように甘いトウモロコシの収穫が、愛知県碧南市で最盛期を迎えています。 【写真を見る】｢メロンより甘い｣トウモロコシの収穫最盛期 夜間に糖分を蓄えるため午前3時ごろから摘み取る 愛知・碧南市 碧南市の長谷部実さんの畑では、午前3時ごろからきょうの収穫が始まりました。暗い中での作業のため、長谷部さんはヘッドライトを装着し摘み取っています。 夜明け前に収穫しその日のうちに出荷 碧南市では糖度